В медицинских организациях Иркутской области введен масочный режим

По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю специалисты зарегистрировали 23,9 тысячи случаев. Это на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Прирост заболеваемости отмечают среди всех возрастных групп населения. Всего в текущем эпидсезоне зарегистрировали свыше 700 случаев гриппа. Кроме того, выявили 650 случаев внебольничной пневмонии, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.