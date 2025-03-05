В медицинских организациях Иркутской области введен масочный режим

Главным врачам медицинских организаций Приангарья поручили обеспечить контроль соблюдения масочного режима персоналом и пациентами. Соответствующее решение принято по результатам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, которое прошло под председательством зампреда Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.
По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю специалисты зарегистрировали 23,9 тысячи случаев. Это на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Прирост заболеваемости отмечают среди всех возрастных групп населения. Всего в текущем эпидсезоне зарегистрировали свыше 700 случаев гриппа. Кроме того, выявили 650 случаев внебольничной пневмонии, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, активизации циркуляции вирусов гриппа, увеличения риска формирования очагов заболеваний в медицинских организациях региона в учреждениях приняли комплекс оперативных мер. Помимо соблюдения масочного режима, усилили меры по обеспечению фильтра потока пациентов с признаками острых респираторных инфекций, разграничению потоков пациентов с клиническими проявлениями инфекций, ограничили посещение пациентов в стационарах», — отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Татьяна Новицкая.
В качестве профилактических мер необходимо соблюдать правила респираторного этикета: чаще мыть руки, избегать близкого контакта с больным человеком, периодически протирать антисептиком личные электронные устройства и проветривать помещения.
Специалисты рекомендуют жителям Иркутской области избегать самолечения и не посещать рабочее место или детские коллективы — не распространять инфекцию. При первых признаках заболевания медицинские работники советуют обращаться за медицинской помощью, это поможет избежать осложнений, особенно у непривитых от гриппа.