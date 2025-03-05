Минздрав: количество заболевших ОРИ в Беларуси растет

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Количество людей, заболевших в Беларуси острыми респираторными заболеваниями, постепенно растет, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
По данным ведомства, в настоящее время в стране эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРИ оценивается как контролируемая.
«Отмечается постепенный прирост количества заболевших. В структуре заболеваемости превалирует детское население — около 58% от всех заболевших», — говорится в сообщении.
При этом результаты лабораторных исследований показывают, что в Беларуси циркулируют вирусы гриппа A (H1N1) и А (H3N2), а также негриппозные респираторные, в том числе коронавирус (SARS-CoV-2).
В Минздраве призвали граждан соблюдать правила личной гигиены и «респираторного этикета»: кашлять и чихать в салфетку, проветривать помещения, придерживаться здорового образа жизни, обеспечить оптимальный режим труда, отдыха и питания, соблюдать социальную дистанцию, чаще бывать на свежем воздухе и сократить посещение мест массового скопления людей.
Медики напомнили, что для предотвращения тяжелого течения гриппа и COVID-19, а также возможных осложнений после них пациентам, которые относятся к группам высокого риска, нужно своевременно сделать прививки.