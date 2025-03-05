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На подъезде к Стерлитамаку столкнулись три машины: пострадали 4 человека

В Башкирии на трассе при столкновении трех легковушек пострадали 4 человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 марта, на подъезде к Стерлитамаку, столкнулись три легковушки. По данным МЧС по Башкирии, около села Старое Барятино в десятом часу дня произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада Гранта» и «Шевроле Нива». В аварии пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, на место аварии оперативно прибыли сотрудники Управления гражданской защиты населения Стерлитамака и МЧС по Башкирии. Спасатели деблокировали зажатого в «Шевроле Нива» водителя и оказали первую помощь еще троим пострадавшим. Всех их госпитализировали в больницу.

— Предварительно, по данным врачей, у двоих травмы тяжелой степени, у двоих средней. Также на автомобилях проведено отключение аккумуляторов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Причины ДТП теперь устанавливают сотрудники дорожной полиции.

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