На подъезде к Стерлитамаку столкнулись три машины: пострадали 4 человека

Сегодня утром, 5 марта, на подъезде к Стерлитамаку, столкнулись три легковушки. По данным МЧС по Башкирии, около села Старое Барятино в десятом часу дня произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада Гранта» и «Шевроле Нива». В аварии пострадали четыре человека.
Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, на место аварии оперативно прибыли сотрудники Управления гражданской защиты населения Стерлитамака и МЧС по Башкирии. Спасатели деблокировали зажатого в «Шевроле Нива» водителя и оказали первую помощь еще троим пострадавшим. Всех их госпитализировали в больницу.
— Предварительно, по данным врачей, у двоих травмы тяжелой степени, у двоих средней. Также на автомобилях проведено отключение аккумуляторов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Причины ДТП теперь устанавливают сотрудники дорожной полиции.
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