На подъезде к Стерлитамаку столкнулись три машины: пострадали 4 человека

Сегодня утром, 5 марта, на подъезде к Стерлитамаку, столкнулись три легковушки. По данным МЧС по Башкирии, около села Старое Барятино в десятом часу дня произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада Гранта» и «Шевроле Нива». В аварии пострадали четыре человека.