В Ростове опровергли слухи о конфликте в травмпункте больницы № 20

В Ростове-на-Дону стали известны детали спора между матерью ребенка и медиками в травмпункте больницы № 20. На самом деле произошло недопонимание, которое оперативно урегулировали. Комментарий поступил от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергея Тюрина.
Оказалось, что мать с ребенком обратились в детский травматологический пункт 3 марта, в 17:29. Женщина привезла девочку самостоятельно, без направления.
— Дежурный врач выявил выраженный болевой синдром и некорректное наложение гипса, это было показанием для экстренной госпитализации. От чего мать начала отказываться и потребовала оказания помощи на месте, — рассказал Сергей Тюрин.
Для урегулирования ситуации вызвали травматолога травматолого-ортопедического отделения. В 17:51 девочку госпитализировали, ей была оказана необходимая помощь, сейчас проводится терапия.