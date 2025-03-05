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В Ростове опровергли слухи о конфликте в травмпункте больницы № 20

В Ростове-на-Дону прояснили ситуацию с юной пациенткой травмпункта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стали известны детали спора между матерью ребенка и медиками в травмпункте больницы № 20. На самом деле произошло недопонимание, которое оперативно урегулировали. Комментарий поступил от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергея Тюрина.

Оказалось, что мать с ребенком обратились в детский травматологический пункт 3 марта, в 17:29. Женщина привезла девочку самостоятельно, без направления.

— Дежурный врач выявил выраженный болевой синдром и некорректное наложение гипса, это было показанием для экстренной госпитализации. От чего мать начала отказываться и потребовала оказания помощи на месте, — рассказал Сергей Тюрин.

Для урегулирования ситуации вызвали травматолога травматолого-ортопедического отделения. В 17:51 девочку госпитализировали, ей была оказана необходимая помощь, сейчас проводится терапия.