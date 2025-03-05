Губерниев наехал на Федерацию лыжных гонок после ЧР в Казани

«Правила, установленные вами, уважаемая ФЛГР, полнейшая нелепость! Сегодня в этом убедилась вся страна! Напоминаю вам, неумелым людям из ФЛГР: спорт существует для зрителей, и ради них проводятся соревнования! Похоже, вы, уважаемые сотрудники Елены Вяльбе, это совершенно игнорируете!» — написал Губерниев на своём ТГ-канале (Лексика, использованная в оригинале поста, изменена по этическим соображениям — прим.ред).