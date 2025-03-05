В самарской квартире, где жили 9 кошек, провели санобработку

Сотрудник органов принудительного исполнения установил должнику срок для исполнения судебного решения, однако добровольно он его не исполнил. В результате в отношении жильца антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация для проведения санитарной обработки, а домашних животных судебные приставы передали в местный приют.