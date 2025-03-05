Приморью нужен пятилетний мораторий на новые энерготарифы — депутат

Приморье попало в перечень регионов, где применяются новые диапазоны, ввиду того, что официально регион газифицирован на 23,44%. Однако если говорить о домовладениях, которые подключены к газу, то это меньше 1% от общего числа квартир и домохозяйств. По данным краевого министерства энергетики и газоснабжения, подключены к газу в регионе почти 1 тысяча домовладений. Техническая возможность для подключения есть у 3,78 тысячи частных домов в Уссурийске и двух селах Спасского района.