Приморью нужен пятилетний мораторий на новые энерготарифы — депутат

Для Приморья необходимо предусмотреть пятилетний мораторий на внедрение нового дифференцированного тарифа на потребление электроэнергии. Таким мнением в интервью с ИА PrimaMedia поделился руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Заксобрании края Алексей Козицкий.
— У нас идет газификация. Идет она быстро. Хотелось бы, чтобы быстрее. Но на внедрение тарифа в Приморском крае нужен мораторий. С учетом темпов газификации, на мой взгляд, нужно повременить лет пять, — считает парламентарий.
Депутат считает, что при проработке инициативы, направленной в том числе на борьбу с майнерами, особенности дальневосточных субъектов не были учтены в достаточной мере.
Напомним, с 1 января 2025 года стали применяться дифференцированные тарифы на электроэнергию для граждан. Максимальное значение объемов потребления электрической энергии в первом диапазоне (льготный тариф) составляет не более 3900 кВтч в месяц на домохозяйство, во втором (повышенный тариф) — от 3900 до 6000 кВтч и третьем (коммерческий тариф) — более 6000 кВтч в месяц. Иначе говоря, начал действовать принцип «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».
В феврале жители частного сектора в Приморье, чьи дома отапливаются за счет электроэнергии, получили квитанции с суммами в два раза больше, чем обычно. Это вызвало возмущение граждан.
Приморье попало в перечень регионов, где применяются новые диапазоны, ввиду того, что официально регион газифицирован на 23,44%. Однако если говорить о домовладениях, которые подключены к газу, то это меньше 1% от общего числа квартир и домохозяйств. По данным краевого министерства энергетики и газоснабжения, подключены к газу в регионе почти 1 тысяча домовладений. Техническая возможность для подключения есть у 3,78 тысячи частных домов в Уссурийске и двух селах Спасского района.
Как отмечает депутат Алексей Козицкий, региональные власти слаженно и оперативно отреагировали на ситуацию.
— Когда появились первые платежки в этом году, сразу пошли обращения. Мы собирали комитет, планировали приглашать представителей ДЭКа и министерств, чтобы разобраться. Надо отдать должное, наше правительство быстро отреагировало. Провели Совет Заксобрания, к нам пришла Вера Георгиевна Щербина. На следующий же день губернатор занялся вопросом. …его голос весом, и на уровне правительства России внесли корректировки, — рассказал парламентарий.
Напомним, 21 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности применения льготы по стоимости электроэнергии для населения.
Властям всех субъектов Федерации разрешили в период отопительного сезона снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, если их жилище не газифицировано.
Ранее такой льготой могли воспользоваться только жители ряда регионов, газификация которых составляет менее 5%. Причем снижение цен вводилось строго в период с января по апрель. До новых поправок правительства эта льгота затрагивала только Забайкальский край, Бурятию, Туву и Хакасию, Иркутскую, Мурманскую, Амурскую, Магаданскую области и Еврейскую АО.