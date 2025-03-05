Готовность строящего ледового дворца в Калачинске превысила 60%

Готовность строящегося ледового дворца в Калачинске за 649 миллионов рублей составляет более 60%. Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса идет в соответствии с графиком, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Сейчас строители возводят перегородки из кирпича, монтируют металлоконструкции входной группы, устанавливают дверные и оконные блоки и витражи.
Новый спорткомплекс общей площадью более 3 тысяч квадратных метров сможет принимать массовые мероприятия с более чем 1,3 тысячи зрителей. Стоимость проекта составляет 648,7 миллиона рублей. Работы ведутся по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее «КП Омск» сообщала, что Виталий Хоценко поставил задачу завершить строительство ледового дворца в Калачинске в 2025 году.