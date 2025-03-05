Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовность строящего ледового дворца в Калачинске превысила 60%

Стоимость проекта спорткомплекса с ледовой ареной превышает 650 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Готовность строящегося ледового дворца в Калачинске за 649 миллионов рублей составляет более 60%. Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса идет в соответствии с графиком, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Сейчас строители возводят перегородки из кирпича, монтируют металлоконструкции входной группы, устанавливают дверные и оконные блоки и витражи.

Новый спорткомплекс общей площадью более 3 тысяч квадратных метров сможет принимать массовые мероприятия с более чем 1,3 тысячи зрителей. Стоимость проекта составляет 648,7 миллиона рублей. Работы ведутся по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее «КП Омск» сообщала, что Виталий Хоценко поставил задачу завершить строительство ледового дворца в Калачинске в 2025 году.