Сирены зазвучат сразу в девяти регионах Казахстана

«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!”, 6 марта 2025 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9-ти регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении ведомства.