Сирены зазвучат сразу в девяти регионах Казахстана

По данным МЧС,
Отмечается, что республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в городах Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.
«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!”, 6 марта 2025 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9-ти регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении ведомства.