Тревожные сирены зазвучат утром 5 марта во всех территориях Ростовской области

5 марта, с 10 до 11 часов, во всех городах и районах Ростовской области будут звучать сирены. Об этом напомнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— МЧС проводит проверку во всех регионах России. Она необходима для обеспечения корректной работы информационных систем, которые применяются в случае чрезвычайных ситуаций, — пояснил Юрий Слюсарь.
Донской глава попросил жителей региона сохранять спокойствие при включении сигнала «Внимание всем!».
Напомним, во время сигнала тревоги следует прослушать учебное сообщение по одному из десяти телеканалов первого мультиплекса, а также по радио в УКВ или FM-диапазоне.