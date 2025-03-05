Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фоне отставок в омском Минкульте сдвинулись сроки сдачи ТЮЗа после капремонта

На сайте госзакупок в контракте, предусматривающем работы по капитальному ремонту здания омского ТЮЗа, обновилась информация о сроках их завершения.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, к моменту публикации указывается, что контракт должны исполнить к 1 сентября 2025 года.

Отметим, что сроки окончания работ по капитальному ремонту здания ТЮЗа в Омске переносились неоднократно. Изначально они должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако впоследствии были перенесены на 31 августа 2024 года, а затем на декабрь 2024-го.

Стоимость работ за это время выросла с 576 миллионов рублей до 792 миллионов.

Добавим, что сроки завершения капитального ремонта омского ТЮЗа сдвигаются на фоне волны отставок в областном Минкульте, которому подведомственно учреждение. Так, в начале недели с официального сайта Министерства культуры Омской области исчезла первый замминистра Ольга Акимова. Ожидается, что это станет не единственной перестановкой по линии ведомства.