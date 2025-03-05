На фоне отставок в омском Минкульте сдвинулись сроки сдачи ТЮЗа после капремонта

Так, к моменту публикации указывается, что контракт должны исполнить к 1 сентября 2025 года.
Отметим, что сроки окончания работ по капитальному ремонту здания ТЮЗа в Омске переносились неоднократно. Изначально они должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако впоследствии были перенесены на 31 августа 2024 года, а затем на декабрь 2024-го.
Стоимость работ за это время выросла с 576 миллионов рублей до 792 миллионов.
Добавим, что сроки завершения капитального ремонта омского ТЮЗа сдвигаются на фоне волны отставок в областном Минкульте, которому подведомственно учреждение. Так, в начале недели с официального сайта Министерства культуры Омской области исчезла первый замминистра Ольга Акимова. Ожидается, что это станет не единственной перестановкой по линии ведомства.