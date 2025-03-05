Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что в стране эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваемостью ОРИ, оценивается как контролируемая, однако отмечается постепенный прирост числа заболевших. Уточняется, что среди заболевших превалирует детское населений -примерно 58% от общего числа.
Сказано, что результаты лабораторных исследований биоматериала от заболевших острыми респираторными инфекциями указывают на то, что в Беларуси циркулируют грипп (A (H1N1) и А (H3N2), негриппозных респираторных вирусов (называются аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, коронавирус), а также вирусы бактериальной флоры.
«Не смотря на то, что уровень заболеваемости ОРИ ниже эпидемического», — уточнили в пресс-службе Минздрава.
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