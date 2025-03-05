Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в Беларуси

Сказано, что результаты лабораторных исследований биоматериала от заболевших острыми респираторными инфекциями указывают на то, что в Беларуси циркулируют грипп (A (H1N1) и А (H3N2), негриппозных респираторных вирусов (называются аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, коронавирус), а также вирусы бактериальной флоры.