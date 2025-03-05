Катки в двух парках закрыли в Нижнем Новгороде

С декабря 2024 года площадки посетили больше 84 тысяч нижегородцев. Напомним, на катке в парке имени 1 Мая всю зиму были бесплатными вход и прокат коньков. В Автозаводском парке, кроме ледовой площадки, закрыты горки и прокат тюбов.