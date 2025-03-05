Катки в двух парках закрыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 5 марта закрыли два катка — в парках имени 1 Мая и Автозаводском. Об этом сообщает дирекция парков и скверов города.
С декабря 2024 года площадки посетили больше 84 тысяч нижегородцев. Напомним, на катке в парке имени 1 Мая всю зиму были бесплатными вход и прокат коньков. В Автозаводском парке, кроме ледовой площадки, закрыты горки и прокат тюбов.
В парке «Швейцария» покататься на коньках можно до 9 марта.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра России, в Нижегородской области температура воздуха в первой декаде марта будет на 4 градуса выше нормы.