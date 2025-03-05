В Казани уменьшилась численность молодёжи

Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет в Казани в 2024 году уменьшилось по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют исследования аналитических служб.
Исходя из агрегированных и обезличенных данных, собранных с января по декабрь 2024 года, численность населения Казани превышает миллион жителей, при этом самая большая часть — люди в возрасте 25−49 лет, они составляют 51,5 процента населения.
Скорость роста молодежи в городе сократилась на 14 процентов, тогда как рост числа жителей от 50 до 75 лет увеличился на 3 процента.
По данным исследования, женщины преобладают в Казани на 15 процентов. За первые 11 месяцев прошлого года средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 74,59 года, что позволило региону стать лидером среди субъектов Приволжского федерального округа. Однако с этим увеличился и уровень смертности — до 11,3 случая на каждую 1000 человек (в 2023 году — 10,8 случая на 1000).