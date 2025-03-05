В Казани уменьшилась численность молодёжи

По данным исследования, женщины преобладают в Казани на 15 процентов. За первые 11 месяцев прошлого года средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 74,59 года, что позволило региону стать лидером среди субъектов Приволжского федерального округа. Однако с этим увеличился и уровень смертности — до 11,3 случая на каждую 1000 человек (в 2023 году — 10,8 случая на 1000).