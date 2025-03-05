«КрасКом» устроил помывку «солярия» для очищенных сточных вод

Весна на правобережных очистных сооружениях Красноярска началась с «водных процедур» для ультрафиолетовых модулей станции обеззараживания, рассказали в «КрасКом».
О том, что подошел срок чистить защитные кварцевые чехлы бактерицидных ламп, сигнализируют специальные датчики контроля интенсивности излучения, установленные в каждом из многоламповых УФ-модулей.
Установка дезинфекции с первых дней своей работы показывает высокую эффективность метода УФ-обеззараживания. Результаты анализов подтверждают, что практически все патогенные микроорганизмы и вирусы обезврежены, а стоки после трех этапов очистки возвращаются в природу безопасной нормативно чистой водой.
«В настоящее время идет проектирование такой же станции ультрафиолетового обеззараживания и для левобережных очистных сооружений, строительство которой запланировано в рамках масштабной реконструкции этого важного объекта городской системы водоотведения, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — А для очистных сооружений правого берега будем разрабатывать новый современный этап доочистки по удалению из хозяйственно-бытовых стоков соединений азота и фосфора».
Напомним, что красноярская система водоотведения делится на две самостоятельные структуры — левобережную и правобережную. В среднем за год горожане и предприятия сбрасывают в городскую канализацию более 120 миллионов кубометров хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. «КрасКом» очищает 100% сточной воды, поступившей на очистные сооружения, перед тем как вернуть ее в Енисей.
Подробнее о работе очистных сооружений правого берега Красноярска.