«КрасКом» устроил помывку «солярия» для очищенных сточных вод

Напомним, что красноярская система водоотведения делится на две самостоятельные структуры — левобережную и правобережную. В среднем за год горожане и предприятия сбрасывают в городскую канализацию более 120 миллионов кубометров хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. «КрасКом» очищает 100% сточной воды, поступившей на очистные сооружения, перед тем как вернуть ее в Енисей.