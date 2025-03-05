В Новороссийске пройдет запуск дрона над полигоном ТБО

С 12:00 до 16:00 запуск будет проводиться в районе полигона ТБО, расположенного в селе Борисовка, об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска. Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать порядок в этот период.



Запуск дрона проводится в рамках регулярных мероприятий по мониторингу и обеспечению безопасности.



Жителям Новороссийска настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не предпринимать никаких действий, которые могут повлиять на выполнение намеченных мероприятий.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае действует временный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Это решение было принято губернатором Вениамином Кондратьевым с целью повышения охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории региона.