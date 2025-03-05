Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске пройдет запуск дрона над полигоном ТБО

5 марта 2025 года в Новороссийске пройдет запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

С 12:00 до 16:00 запуск будет проводиться в районе полигона ТБО, расположенного в селе Борисовка, об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска. Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать порядок в этот период.

Запуск дрона проводится в рамках регулярных мероприятий по мониторингу и обеспечению безопасности.

Жителям Новороссийска настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не предпринимать никаких действий, которые могут повлиять на выполнение намеченных мероприятий.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае действует временный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Это решение было принято губернатором Вениамином Кондратьевым с целью повышения охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории региона.