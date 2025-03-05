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Рысь отловили во дворе частного дома в Забайкалье

Животное напало на кошку.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во дворе частного дома в Забайкалье поймали рысь! Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на Государственную ветеринарную службу, дикая кошка несколько дней свободно гуляла по улицам, иногда пряталась в одной из надворных построек.

— Животное напало на кошку. Чтобы впредь не допустить этого, местные жители начали подкармливать его кроликами, — пишут журналисты.

Рысь напала на кошку. Фото: Госветслужба Забайкалья.

Сейчас рысь доставлена на территорию Красночикойской ветстанции по борьбе с болезнями животных. Никакой угрозы больше не представляет. Специалисты склоняются к тому, чтобы отпустить в естественную среду обитания — в национальный парк «Чикой».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что перепуганный супруг спасал жену от несуществующих террористов. За это ему грозит реальный срок.