Красноярские парламентарии обсудили планы по развитию Бородино

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края совершили выездное заседание комитета по экономике и налоговой политике в городе Бородино. Во время поездки возложили цветы мемориалу на Аллее Памяти, подаренному компанией «СУЭК» в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также посетили местные ведущие предприятия.
Так, парламентарии побывали на Бородинском ремонтно-механическом заводе, где в настоящее время трудятся более 500 человек. С 2020 года объем инвестиций в производство составил более 550 млн рублей. Помимо ремонта тепловозов и другого необходимого оборудования, завод также участвует в программе импортозамещения. Кроме того, депутаты ознакомились с работой Бородинского разреза имени М. И. Щадова. Объект, который в прошлом году отметил свое 75-летие, является одним из крупнейших предприятием открытой угледобычи в России, и здесь работает роторный экскаватор ЭРП-2500 № 3, признанный самой высокопроизводительной горной машиной. Протяжённость разреза составляет 7 на 2 км, а его уголь обеспечивает работу не только всех красноярских ТЭЦ и Красноярской ГРЭС-2, но также другие станции Сибири, объекты обороны и ЖКХ Дальнего Востока. В последние годы здесь добывают 24−25 миллионов тонн угля.
По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии Виталия Дроздова, при переработке угля используются новые технологии, нацеленные на максимальное снижение выбросов в воздух:
«С начала работы разреза уже добыли миллиард тонн угля. Уголь — это, конечно, не самое экологичное топливо. Очень многое зависит от того, как его сжигать. Можно его просто закинуть в печь, где он будет дымить, а можно — в автоматических котлах, что будет более экологично. Но что еще важнее: уголь — продукт, который можно глубоко перерабатывать. Такие наработки у компании “СУЭК” есть. Из угля можно делать сорбенты для водоочистки, кокс для металлургии. Из бурого угля делается бездымный уголь, известный красноярцам и минусинцам. Новые технологии переработки угля могут вывести его экологическую чистоту как топлива на более высокий уровень. Важно масштабировать те наработки, которые сейчас есть в этом направлении».
На заседании комитета, которое прошло во Дворце культуры «Угольщик», глава города рассказал, что среди основных проблем Бородино можно выделить отсутствие многоэтажного строительства, недостаточное финансирование на строительство и ремонт дорог и нехватка благоустроенных культурных пространств. Также необходимо повышать качество питьевой воды и усилить спортивную базу.
Отметим, что сегодня в Бородино проживают около 15 тысяч человек, а основу экономики города представляют Бородинский разрез, погрузочно-транспортное управление и РМЗ. Так, гендиректор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко рассказал о планах компании, связанных с городом, а руководитель направления «Города» Фонда Мельниченко Екатерина Манжула представила проект мастер-плана развития Бородино, составленный на основе пожеланий и предложений жителей.
«Есть поручение Президента — на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах. Бородино представило свои планы социально-экономического развития. Конечно, мы еще в начале пути. Сегодня только появляется понимание — по каким трекам мы будем их достигать. Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, экономическое и культурное развитие — сегодня всё это упоминалось. В Бородино уже определены дефициты, точки приложения усилий, которые мы должны учитывать в ближайшую бюджетную трехлетку и в планах компании, без которой здесь никакие планы реализованы быть не могут», — рассказал председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
Председатель Заксобрания Алексей Додатко отметил, что сегодня экономические перспективы у угольного разреза положительные, а новые планы по импортозамещению позволят привлечь дополнительные кадры, что благоприятно скажется на развитии Бородино:
«Выделяя опорные населенные пункты, мы должны использовать их развитие как предпосылку развития территорий в целом. Это очень сложная, не механическая задача, поэтому нужно найти такие решения, которые позволят двигаться вперёд всему краю. Бородино — один из моногородов, где вся жизнь завязана на деятельность крупнейшего в России угольного разреза, а экономические перспективы у предприятия вполне устойчивые. Есть планы по импортозамещению, которые сегодня успешно реализуются на базе Бородинского ремонтно-механического завода. Всё это существенно расширяет линейку потребности в кадрах. Нужны не только горняки, угольщики всех специальностей, но и специалисты в сфере машиностроения, ремонта, токари, металлурги, литейщики. Это огромный запрос, который должен быть заложен как одно из условий формирования плана развития Бородино в качестве опорной территории».