Красноярские парламентарии обсудили планы по развитию Бородино

«С начала работы разреза уже добыли миллиард тонн угля. Уголь — это, конечно, не самое экологичное топливо. Очень многое зависит от того, как его сжигать. Можно его просто закинуть в печь, где он будет дымить, а можно — в автоматических котлах, что будет более экологично. Но что еще важнее: уголь — продукт, который можно глубоко перерабатывать. Такие наработки у компании “СУЭК” есть. Из угля можно делать сорбенты для водоочистки, кокс для металлургии. Из бурого угля делается бездымный уголь, известный красноярцам и минусинцам. Новые технологии переработки угля могут вывести его экологическую чистоту как топлива на более высокий уровень. Важно масштабировать те наработки, которые сейчас есть в этом направлении».