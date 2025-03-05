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В Приморье ограничат движение большегрузов весной и летом

Региональный Минтранс установил новые нормы осевых нагрузок для грузовиков.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье с 24 марта вводятся временные ограничения на движение большегрузного транспорта. Эта мера направлена на защиту дорожного покрытия в периоды, когда его несущая способность снижается из-за сезонных природно-климатических условий. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого министерства транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как уточнили в ведомстве, запрет не будет полным, а предусматривает временные ограничения по допустимым нагрузкам на оси транспортных средств.

Весенние ограничения (24 марта — 22 апреля)

Ограничение действует для движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по региональным дорогам с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси:

  • для одиночных осей — 6 тонн, для двухосных тележек — по 5 тонн и для трехосных тележек — по 4 тонны (для дорог, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 10 тонн/ось и 11,5 тонн/ось);
  • для одиночных осей — 5 тонн, для двухосных тележек — по 4,5 тонны и для трехосных тележек — по 3,5 тонны (для дорог, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 6 тонн/ось).

На таких участках установят знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», а также дополнительные таблички с типом тележек.

Летние ограничения (15 июня — 15 августа)

В жаркий период движение тяжеловесного транспорта по асфальтобетонным дорогам будет ограничено при температуре выше +32 °C. При этом движение разрешено с 21.00 до 9.00.

Запрет в оба периода не распространяется на:

  • пассажирские автобусы;
  • транспорт, перевозящий продукты питания, животных, медикаменты, топливо, удобрения, почту;
  • спецтехнику, ликвидирующую последствия ЧС;
  • машины, задействованные в ремонте дорог;
  • военную и полицейскую технику.