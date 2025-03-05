В Приморье ограничат движение большегрузов весной и летом

В Приморье с 24 марта вводятся временные ограничения на движение большегрузного транспорта. Эта мера направлена на защиту дорожного покрытия в периоды, когда его несущая способность снижается из-за сезонных природно-климатических условий. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого министерства транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.