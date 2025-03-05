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Красноярский ТЮЗ анонсировал мартовскую премьеру

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый спектаклем репертуара станет «Карлик Нос».

Источник: НИА Красноярск

Режиссер спектакля Юлия Беляева создала сказку-притчу по одноименному произведению Вильгельма Гауфа.

Как рассказывают в театре, сюжет постановки гораздо глубже и актуальнее, чем просто жутковатая история с чудесами. Зрителей приглашают проследить за изменениями главного героя, его конфликтами и знакомством с самим собой.

«Якоб — сын торговки и сапожника. Мир, в котором он растёт, груб и циничен. Но вот паренёк попадает к старой колдунье, которая, с одной стороны, ломает Якобу жизнь, превращая в урода, а с другой — помогает ему излечиться от высокомерия и раскрыть свой талант к поварскому искусству. Оказавшись в теле носатого карлика, отвергнутый родителями Якоб находит в себе силы и мудрость принять все выпавшие на его долю испытания и выстроить жизнь с новым собой. Это настоящее чудо, которое Якоб сотворил сам», — рассказывает пресс-служба театра о спектакле.

Премьера назначена на 18 марта.

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