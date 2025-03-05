Красноярский ТЮЗ анонсировал мартовскую премьеру

«Якоб — сын торговки и сапожника. Мир, в котором он растёт, груб и циничен. Но вот паренёк попадает к старой колдунье, которая, с одной стороны, ломает Якобу жизнь, превращая в урода, а с другой — помогает ему излечиться от высокомерия и раскрыть свой талант к поварскому искусству. Оказавшись в теле носатого карлика, отвергнутый родителями Якоб находит в себе силы и мудрость принять все выпавшие на его долю испытания и выстроить жизнь с новым собой. Это настоящее чудо, которое Якоб сотворил сам», — рассказывает пресс-служба театра о спектакле.