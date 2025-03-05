Приставы массово опечатывают кафе в Прикамье: причина

«В Чусовом приставы опечатали четыре заведения: кафе “Караван”, кафе “Шаурма” и две “Чебуречные”. Ранее на предприятиях общественного питания, действующих в формате НТО, выявили грубые нарушения санитарных требований», — рассказали в Управлении ФССП по Пермскому краю.
Среди выявленных нарушений — отсутствие водоснабжения, теплоснабжения, канализации и санузлов. В двух кафе не соблюдался принцип поточности технологических процессов. У пищевой продукции не было маркировок и сопроводительных документов, а сотрудники работали без медсправок и гигиенического обучения. Всё это создавало угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому суд признал владельцев точек общепита виновными в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности.
Так, по решению суда приставы опечатали на 15 суток кафе «Караван», на 20 суток чебуречную на ул. Ленина, 24, на 30 суток «Шаурму» и на 90 суток чебуречную на ул. Трактовой, 1 А в Чусовом.
Помимо этого, временно не будет работать и пекарня сети «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60 в Перми.
Напомним, в этой пекарне во время проверки сотрудники краевого Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных требований: при приготовлении кулинарных изделий не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов, сырье и полуфабрикаты хранились вместе с готовой продукцией, на предприятии не было достаточного количества оборудования.