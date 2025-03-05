Приставы массово опечатывают кафе в Прикамье: причина

Среди выявленных нарушений — отсутствие водоснабжения, теплоснабжения, канализации и санузлов. В двух кафе не соблюдался принцип поточности технологических процессов. У пищевой продукции не было маркировок и сопроводительных документов, а сотрудники работали без медсправок и гигиенического обучения. Всё это создавало угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому суд признал владельцев точек общепита виновными в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности.