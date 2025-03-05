Глава Башкирии Радий Хабиров создал и возглавил Совет по развитию промышленности Башкирии. Документ о создании госоргана появился на портале правовой информации республики 4 марта.
В состав нового Совет, помимо руководителя региона, планируется ввести замминистра промышленности России Ивана Куликова и премьер-министра Башкирии Андрея Назарова (в качестве зампредов) и вице-премьера республики Александра Шельдяева (секретарь).
Как следует из указа, целями Совета станут определение стратегических направлений развития промышленности в Башкирии, повышение эффективности промышленной политики и создание благоприятных условий для ускоренного развития промышленного производства. Заседания Совета будут проходить не реже раза в год.
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