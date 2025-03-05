Врач из Уфы рассказала о влиянии гаджетов на здоровье подростков.

«Зависание» в гаджетах перед сном отрицательно влияет на здоровье подростков, сообщила порталу Ufanovosti.ru главный внештатный специалист по охране репродуктивного здоровья подростков, обучающейся молодежи минздрава Башкирии Индира Сахаутдинова.
Дело в том, что подростковый период — время, когда происходит становление репродуктивной системы. Поэтому детям важен полноценный ночной сон по 8−10 часов. Научно доказано, что те, кто спит меньше нормы, испытывают больший стресс.
«Основным гормоном, отвечающим за засыпание и качество сна, является мелатонин. Если же мы пропустили вечерний пик его выработки, уровень гормона снижается, а если использование смартфона, игровых приставок, прослушивание бодрой, громкой музыки уже перешло в привычку, подающий организму сигнал о том, что пора отдыхать, почти пропадает и организм полностью перестраивается, включая резервные источники питания, которых еще не накоплено в достаточном количестве в подростковом возрасте», — пояснила специалист.
У многих детей, которых не ограничивают в использовании гаджетов, формируется зависимость, и они уже не могут уснуть, если нет рядом любимого смартфона. Здесь важно помнить о том, что помимо воздействия на головной мозг, а он является центром управления в том числе репродуктивной системы, смартфоны за счет электромагнитного излучения вызывают снижение репродуктивной функции на 20−30% у будущих пап.
У девочек любой стресс, как острый, так и хронический, в том числе за счет хронического недосыпания и плохого качества сна, может привести к нарушениям менструального цикла, которые способны запустить целый блок гинекологических заболеваний.