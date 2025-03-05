Врач из Уфы рассказала о влиянии гаджетов на здоровье подростков.

У многих детей, которых не ограничивают в использовании гаджетов, формируется зависимость, и они уже не могут уснуть, если нет рядом любимого смартфона. Здесь важно помнить о том, что помимо воздействия на головной мозг, а он является центром управления в том числе репродуктивной системы, смартфоны за счет электромагнитного излучения вызывают снижение репродуктивной функции на 20−30% у будущих пап.