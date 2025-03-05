«Вместит 4 тыс. человек»: в Красноярске продолжают обсуждать собор на Стрелке

Решение о строительстве храма на Стрелке было принято в 2012 году во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Красноярцы неоднократно выступали против этого, предлагая построить собор в другом месте. Но к их мнению не прислушались. На Стрелке уже возвели деревянную церковь, а стройку собора планируют начать в этом году и завершить к 400-летию города, к 2028 году. Попечительский совет по строительству храма возглавил бывший губернатор Красноярского края Александр Усс.