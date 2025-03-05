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«Вместит 4 тыс. человек»: в Красноярске продолжают обсуждать собор на Стрелке

В Красноярске состоялось очередное совещание по поводу строительства собора на Стрелке, сообщили в пресс-службе епархии.

Источник: Красноярская епархия

Участники попечительского совета озвучили, что собор должен вмещать до 4 тыс. посетителей. Кроме этого, в нем будет зал торжеств и трапезная на 300 человек. Также обсуждалось благоустройство прилегающей территории и создание парковки, которой смогут пользоваться прихожане и посетители филармонии.

Напомним, храм со 100-метровой колокольней планируют построить на набережной Енисея рядом с вантовым мостом. Для сравнения, высота пилонов моста составляет 40 метров, а 104 метра — это высота недостроенного небоскреба КАТЭК.

Представители церкви называют возведение собора на Стрелке восстановлением исторической справедливости. Его планируют отстроить по образу главного собора Красноярска, построенного в 1861 году и снесенного в 1936 году. Вместо храма в 1950-х годах построили здание краевого правительства, поэтому для собора пришлось искать новое место.

Решение о строительстве храма на Стрелке было принято в 2012 году во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Красноярцы неоднократно выступали против этого, предлагая построить собор в другом месте. Но к их мнению не прислушались. На Стрелке уже возвели деревянную церковь, а стройку собора планируют начать в этом году и завершить к 400-летию города, к 2028 году. Попечительский совет по строительству храма возглавил бывший губернатор Красноярского края Александр Усс.