Четыре вытрезвителя собираются открыть в Ростовской области

Добавим, речь идет о специализированных организациях, в которых будут помогать людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Подобные места должны снять нагрузку с больниц и «скорой», а также предотвратить гибель людей на улицах в морозы и в непогоду. Областной закон о создании таких учреждений вступил в силу с 1 июня 2024 года.