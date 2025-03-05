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Четыре вытрезвителя собираются открыть в Ростовской области

Вытрезвители планируют открыть в Ростове, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют открытие четырех вытрезвителей, для указанных учреждений уже ищут подходящие помещения или участки земли. Об этом сообщает «Молот» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Дона Владимира Колесникова.

— Принято решение о введении в структуру ГБУ РО «Наркологический диспансер» одной специализированной организации в Ростове-на-Дону. Затем организации будут созданы в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске, — прокомментировал Владимир Колесников.

Объем финансирования пока не определили.

Добавим, речь идет о специализированных организациях, в которых будут помогать людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Подобные места должны снять нагрузку с больниц и «скорой», а также предотвратить гибель людей на улицах в морозы и в непогоду. Областной закон о создании таких учреждений вступил в силу с 1 июня 2024 года.