Четыре вытрезвителя собираются открыть в Ростовской области

В Ростовской области планируют открытие четырех вытрезвителей, для указанных учреждений уже ищут подходящие помещения или участки земли. Об этом сообщает «Молот» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Дона Владимира Колесникова.
— Принято решение о введении в структуру ГБУ РО «Наркологический диспансер» одной специализированной организации в Ростове-на-Дону. Затем организации будут созданы в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске, — прокомментировал Владимир Колесников.
Объем финансирования пока не определили.
Добавим, речь идет о специализированных организациях, в которых будут помогать людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Подобные места должны снять нагрузку с больниц и «скорой», а также предотвратить гибель людей на улицах в морозы и в непогоду. Областной закон о создании таких учреждений вступил в силу с 1 июня 2024 года.