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«Старший брат разбудил маму». В Мозыре четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа

В Мозыре четырехлетний мальчик выпал из окна и погиб, когда мать уснула.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре четырехлетний мальчик выпал из окна и погиб, когда мать уснула. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что во вторник, 4 марта, жительница Мозыря уснула, а в этот момент ее четырехлетний сын открыл окно и упал вниз с высоты девятого этажа. В СК сообщили, что ребенок умер. Также говорится, что отсутствие мальчика заметил старший брат, который и разбудил маму.

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