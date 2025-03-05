«Старший брат разбудил маму». В Мозыре четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа

В Мозыре четырехлетний мальчик выпал из окна и погиб, когда мать уснула. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что во вторник, 4 марта, жительница Мозыря уснула, а в этот момент ее четырехлетний сын открыл окно и упал вниз с высоты девятого этажа. В СК сообщили, что ребенок умер. Также говорится, что отсутствие мальчика заметил старший брат, который и разбудил маму.
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