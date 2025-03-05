Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае объявили старт весенней охоты на бурого медведя

Прием заявок открыт с 6 марта — успейте получить разрешение на добычу бурого медведя до начала сезона.

Источник: Соцсети

Весенний сезон охоты на бурого медведя в Хабаровском крае стартует 21 марта, но получить разрешение можно уже сейчас, — сообщает телеграм-канал Управления охотничьего хозяйства Хабаровского края.

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края объявило о начале приема заявлений на добычу этого хищника в общедоступных угодьях региона.

Документы принимаются с 6 марта 2025 года, и у охотников есть несколько способов оформить разрешение:

  • через портал Госуслуг (https://clck.ru/EUdNa);
  • лично в Управлении охотничьего хозяйства (ул. Запарина, 92, каб. 209, 210) по будням с 10:00 до 13:00;
  • в филиале МФЦ.

Весенний сезон охоты продлится с 21 марта по 10 июня 2025 года.

Охотникам напоминают о необходимости соблюдать правила добычи, а также заранее позаботиться о документах.

флора и фауна