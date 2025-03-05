В Хабаровском крае объявили старт весенней охоты на бурого медведя

Весенний сезон охоты на бурого медведя в Хабаровском крае стартует 21 марта, но получить разрешение можно уже сейчас, — сообщает телеграм-канал Управления охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края объявило о начале приема заявлений на добычу этого хищника в общедоступных угодьях региона.
Документы принимаются с 6 марта 2025 года, и у охотников есть несколько способов оформить разрешение:
- через портал Госуслуг (https://clck.ru/EUdNa);
- лично в Управлении охотничьего хозяйства (ул. Запарина, 92, каб. 209, 210) по будням с 10:00 до 13:00;
- в филиале МФЦ.
Весенний сезон охоты продлится с 21 марта по 10 июня 2025 года.
Охотникам напоминают о необходимости соблюдать правила добычи, а также заранее позаботиться о документах.