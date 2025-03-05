Пять лет борьбы с COVID-19: как Петербург справился с пандемией

В память о врачах, медсестрах и санитарах, которые отдали свои жизни в борьбе с вирусом, в марте 2021 года на набережной реки Карповки была установлена скульптура «Печальный ангел». Этот символ стал напоминанием о героизме медицинских работников и стойкости горожан, сумевших преодолеть один из самых сложных вызовов современности. Скульптура «Печального ангела» стала преемником «Стены памяти», которая была организована на Малой Садовой.