Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясо с антибиотиком снова нашли в Нижегородской области

Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 4,5% исследованных проб.

Источник: Время

Более 1,5 тысяч проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические показатели качества и безопасности исследовано в рамках надзорной деятельности и мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», в 2024 году. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 4,5% проб. Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков, составил 5,5%.

Наличие ГМО, радиоактивных веществ в исследованных пробах продукции не обнаружено.

Виновные лица оштрафованы на общую сумму 352 тысяч рублей.

«При покупке мясной продукции следует обращать внимание на условия реализации продукции, соблюдение температурного режима и сроков годности, целостность упаковки, наличие необходимой информации, представленной на маркировке», — рекомендовали в управлении.