Мясо с антибиотиком снова нашли в Нижегородской области

Более 1,5 тысяч проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические показатели качества и безопасности исследовано в рамках надзорной деятельности и мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», в 2024 году. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.