Мясо с антибиотиком снова нашли в Нижегородской области

Более 1,5 тысяч проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические показатели качества и безопасности исследовано в рамках надзорной деятельности и мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», в 2024 году. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 4,5% проб. Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков, составил 5,5%.
Наличие ГМО, радиоактивных веществ в исследованных пробах продукции не обнаружено.
Виновные лица оштрафованы на общую сумму 352 тысяч рублей.
«При покупке мясной продукции следует обращать внимание на условия реализации продукции, соблюдение температурного режима и сроков годности, целостность упаковки, наличие необходимой информации, представленной на маркировке», — рекомендовали в управлении.