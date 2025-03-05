Сенсация в Кишиневе: Женщина родила в 50 лет — последний раз такое в нашей стране случилось 13 лет назад

Большая редкость, когда в Молдове рожают в такой возрасте. В 2023 году только 34 женщины в Молдове родили после 45 лет. В среднем рождение ребёнка в таком возрасте случается раз в 700 случаев. Последний раз 50-летняя женщина рожала в Молдове в 2012 году.