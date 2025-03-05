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Лишь один участник СВО устроился работать в школу в Нижнем Новгороде

В системе образования Нижнего Новгорода на данный момент трудится лишь один педагог из числа участников СВО.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в департаменте образования администрации города в ответ на запрос НИА «Нижний Новгород».

По данным ведомства, он работает в одной из школ Автозаводского района в качестве педагога дополнительного образования. Пройдя профессиональную переподготовку, специалист занимается военно-спортивной подготовкой кадетского класса. В феврале министр просвещения России Сергей Кравцов предложил разработать программу переподготовки участников СВО для работы в образовательных учреждениях.

Планируется, что в педагогических вузах страны появятся специальные центры, где бывшие военные смогут осваивать новую профессию и обучать детей основам безопасности и защиты Родины.

Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.