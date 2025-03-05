Лишь один участник СВО устроился работать в школу в Нижнем Новгороде

По данным ведомства, он работает в одной из школ Автозаводского района в качестве педагога дополнительного образования. Пройдя профессиональную переподготовку, специалист занимается военно-спортивной подготовкой кадетского класса. В феврале министр просвещения России Сергей Кравцов предложил разработать программу переподготовки участников СВО для работы в образовательных учреждениях.