Лишь один участник СВО устроился работать в школу в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в департаменте образования администрации города в ответ на запрос НИА «Нижний Новгород».
По данным ведомства, он работает в одной из школ Автозаводского района в качестве педагога дополнительного образования. Пройдя профессиональную переподготовку, специалист занимается военно-спортивной подготовкой кадетского класса. В феврале министр просвещения России Сергей Кравцов предложил разработать программу переподготовки участников СВО для работы в образовательных учреждениях.
Планируется, что в педагогических вузах страны появятся специальные центры, где бывшие военные смогут осваивать новую профессию и обучать детей основам безопасности и защиты Родины.
Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.