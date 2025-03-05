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Маркетплейс OZON убрал из продажи товары после предписания МАРТ Беларуси

Маркетплейс OZON отреагировал на предписание МАРТ Беларуси, убрав из продажи товары.

Источник: Комсомольская правда

Маркетплейс OZON убрал из продажи товары после предписания МАРТ Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе компании, передает Sputnik.by.

Ранее МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов. В компании подчеркнули, что товары, из-за которых было получено предписание Министерства антимонопольного регулирования и торговли, уже скрыты с сайта маркетплейса и недоступны для заказа.

Отмечается, что каждый день популярный маркетплейс проводит мониторинг ассортимента представленных товаров, используя при этом как машинное обучение, так и ручные способы. В пресс-службе заметили, что в 99% случаев указанные проверки дают возможность эффективно выявлять, а затем блокировать товары, запрещенные к продаже в Беларуси.

«Мы выясним, как эти карточки товаров продавцов обошли правила модерации, и доработаем механизмы, чтобы такого больше не произошло», — подчеркнули в маркетплейсе.

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