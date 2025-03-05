Маркетплейс OZON убрал из продажи товары после предписания МАРТ Беларуси

Отмечается, что каждый день популярный маркетплейс проводит мониторинг ассортимента представленных товаров, используя при этом как машинное обучение, так и ручные способы. В пресс-службе заметили, что в 99% случаев указанные проверки дают возможность эффективно выявлять, а затем блокировать товары, запрещенные к продаже в Беларуси.