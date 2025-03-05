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Марат Давлетшин возглавил отдел МВД по Елабужскому району

Ранее он занимал должность начальника ОМВД по Заинскому району.

Источник: пресс-служба главы Елабужского района

Подполковник полиции Марат Давлетшин возглавил отдел МВД по Елабужскому району. Ранее он занимал должность начальника ОМВД по Заинскому району. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Новоиспеченного руководителя коллегам представили на еженедельной планерке. Начальником отдела МВД по Елабужскому району был Олег Камалюков. Его сняли с должности по итогам заседания коллегии МВД по Татарстану за 2024 год.

Марат Давлетшин родился в селе Сарлы Азнакаевского района ТАССР. Ему 36 лет. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Начинал свою карьеру с должности начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Азнакаевскому району.

Напомним, Алексей Сидоров стал новым руководителем комитета по транспорту Казани. Ранее он работал заместителем гендиректора МУП «Метроэлектротранс».