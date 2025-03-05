Власти Екатеринбурга присвоят 38 ветеранам звания почетных граждан города

Госпожа Мартынова напомнила, что положение предусматривает присвоение почетного звания одному человеку в год, однако добавила, что изменения, внесенные в документ в 2023 году, допускают принятие «отдельных решений думы в связи со знаменательными юбилейными датами и памятными событиями». «Очевидно, что в юбилейный год Великой Победы, с учетом позиции президента, такие особенности могут быть установлены в отношении екатеринбургских ветеранов, участников ВОВ», — сказала глава департамента.