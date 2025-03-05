Власти Екатеринбурга присвоят 38 ветеранам звания почетных граждан города

Госпожа Мартынова напомнила, что положение предусматривает присвоение почетного звания одному человеку в год, однако добавила, что изменения, внесенные в документ в 2023 году, допускают принятие «отдельных решений думы в связи со знаменательными юбилейными датами и памятными событиями». «Очевидно, что в юбилейный год Великой Победы, с учетом позиции президента, такие особенности могут быть установлены в отношении екатеринбургских ветеранов, участников ВОВ», — сказала глава департамента.
Проект решения поддержали пять членов комиссии, один — не голосовал. Депутаты рассмотрят документ на заседании думы 11 марта. «В случае принятия проекта решения администрация с участием всех районных администраций до конца марта организует работу по подготовке необходимых документов и их представления в адрес главы Екатеринбурга. Предложения по конкретным персоналиям будут рассмотрены комиссией по присвоению почетного звания, после чего ее решение будет направлено в думу», — пояснила Алена Мартынова.
Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» за всю историю его существования были удостоены 102 человека. В 2024 году ее обладателем стал 100-летний ветеран ВОВ Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.
Звание «Почетный гражданин города» дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.
Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны РФ о присвоении ветеранам звания почетных граждан регионов и населенных пунктов, в которых они проживают. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил присвоить почетные звания всем участников ВОВ, зарегистрированных на территории субъекта.