Ремонт поликлиники № 22 в Новосибирске задерживается из-за недостатка кадров

В Кировском районе Новосибирска продолжается ремонт поликлиники № 22, однако темпы строительства вызывают вопросы у депутатов. В ходе проверки они выяснили, что выполнено только 40% работ, а на объекте трудятся всего 10 человек вместо необходимых 65. Об этом сообщила пресс-служба Совета депутатов Новосибирской области.
Сейчас в поликлинике ведут отделку, проводят отопление, утепляют фасад и заливают полы на верхних этажах. Однако из-за нехватки рабочих сроки сдачи перенесли с 2024 на конец 2025 года.
Депутаты требуют ускорить темпы строительства и обеспечить объект нужным количеством специалистов. Вопрос взят на контроль.