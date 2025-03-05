Ремонт поликлиники № 22 в Новосибирске задерживается из-за недостатка кадров

В Кировском районе Новосибирска продолжается ремонт поликлиники № 22, однако темпы строительства вызывают вопросы у депутатов. В ходе проверки они выяснили, что выполнено только 40% работ, а на объекте трудятся всего 10 человек вместо необходимых 65. Об этом сообщила пресс-служба Совета депутатов Новосибирской области.