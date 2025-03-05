В Волгоградской области дорожные службы устраняют последствия непогоды на трассах

На расчистку и обработку региональных и межмуниципальных дорог вышла 161 единица техники. На федеральных трассах, согласно данным ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, работали 84 специализированные машины, которые расчищали дороги и наносили на них противогололедные материалы.