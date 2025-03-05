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В Волгоградской области дорожные службы устраняют последствия непогоды на трассах

Продолжается работа по расчистке и обработке дорог после снегопада и дождя в центральных и южных районах области, в Заволжье.

Как сообщает администрация Волгоградской области, всего в операции задействовано 245 единиц техники, обеспечивающих проезд по всем направлениям.

На расчистку и обработку региональных и межмуниципальных дорог вышла 161 единица техники. На федеральных трассах, согласно данным ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, работали 84 специализированные машины, которые расчищали дороги и наносили на них противогололедные материалы.

В общей сложности все службы использовали около 3 тысяч тонн песко-соляной смеси для обеспечения безопасного проезда.