Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево» стартует в Иркутске 17 марта

Жителей Иркутска приглашают принять участие во всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Акция стартует 17 марта 2025, продлится до 11 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пройдет она в виде соревнований между районами и городами Приангарья.
Марафон проводят с целью привлечь внимание населения к ресурсосбережению, а также для того, чтобы желающие внесли свой вклад в развитие вторичной переработки отходов. Победители получат премии, благодарности и ценные призы.
Важно! Для участия в соревнованиях необходимо собрать журналы, газеты, офисную бумагу, архивные документы, картон, книги. Запрещено приносить чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу, упаковки от яиц, бумажные салфетки и полотенца.