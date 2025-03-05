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Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево» стартует в Иркутске 17 марта

Акция пройдет в виде соревнований, победители получат призы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Иркутска приглашают принять участие во всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Акция стартует 17 марта 2025, продлится до 11 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пройдет она в виде соревнований между районами и городами Приангарья.

Марафон проводят с целью привлечь внимание населения к ресурсосбережению, а также для того, чтобы желающие внесли свой вклад в развитие вторичной переработки отходов. Победители получат премии, благодарности и ценные призы.

Важно! Для участия в соревнованиях необходимо собрать журналы, газеты, офисную бумагу, архивные документы, картон, книги. Запрещено приносить чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу, упаковки от яиц, бумажные салфетки и полотенца.