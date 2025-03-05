Цветочки с «сюрпризом»: в Приморье не пустили зараженную паразитом партию растений

Приморское управление Россельхознадзора не пропустило в край 1,7 тысячи срезанных цветков, которые оказались заражены карантинным на территории нашей страны вредителем — западным цветочным трипсом. Пораженные болезнью растения сожгут, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Идущий с территории Китая грузовик сотрудники Россельхознадзора осмотрели на контрольном посту «Пограничный». В нем оказались 116 тысяч срезанных цветков. При этом 1200 оксипеталумов и 500 штук кампанулы оказались заражены западным цветочным трипсом.
Наличие вирусного заболевания растений подтвердили специалисты Дальневосточного филиала Всероссийского центра карантина растений.
Россельхознадзор запретил ввозить опасные цветы на территорию страны и предложил их владельцу решить, что с ними делать дальше. Тот согласился на их уничтожение.
С начала года это второй случай выявления западного цветочного трипса на территории Приморского края.