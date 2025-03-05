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Цветочки с «сюрпризом»: в Приморье не пустили зараженную паразитом партию растений

Больше полутора тысяч зараженных цветов из Китая не пустили в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Приморское управление Россельхознадзора не пропустило в край 1,7 тысячи срезанных цветков, которые оказались заражены карантинным на территории нашей страны вредителем — западным цветочным трипсом. Пораженные болезнью растения сожгут, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Идущий с территории Китая грузовик сотрудники Россельхознадзора осмотрели на контрольном посту «Пограничный». В нем оказались 116 тысяч срезанных цветков. При этом 1200 оксипеталумов и 500 штук кампанулы оказались заражены западным цветочным трипсом.

Наличие вирусного заболевания растений подтвердили специалисты Дальневосточного филиала Всероссийского центра карантина растений.

Россельхознадзор запретил ввозить опасные цветы на территорию страны и предложил их владельцу решить, что с ними делать дальше. Тот согласился на их уничтожение.

С начала года это второй случай выявления западного цветочного трипса на территории Приморского края.