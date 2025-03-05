Мигранты с овощами и фруктами массово уходят с Хилокского рынка в Новосибирске

Для жителей Хилокского жилмассива эта ситуация стала неожиданностью. Михаил Михайлов отметил, что люди находятся в панике и не до конца понимают происходящее, но в то же время испытывают радость. Он подчеркнул, что многие не верили, что 30-летняя структура, которая долгое время находилась на этом месте, начнет сворачиваться.