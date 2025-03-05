Мигранты с овощами и фруктами массово уходят с Хилокского рынка в Новосибирске

Об этом сообщил общественник Михаил Михайлов.
Как пишет Сиб.фм, он отметил, что в течение двух дней наблюдается увеличение количества фур с овощной продукцией, выезжающих с Хилокского рынка, и их число на новой площадке значительно возросло. Михайлов добавил, что на территории оптового центра сейчас устанавливаются дополнительные киоски, хотя необходимая инфраструктура была готова заранее.
Для жителей Хилокского жилмассива эта ситуация стала неожиданностью. Михаил Михайлов отметил, что люди находятся в панике и не до конца понимают происходящее, но в то же время испытывают радость. Он подчеркнул, что многие не верили, что 30-летняя структура, которая долгое время находилась на этом месте, начнет сворачиваться.
Напомним, что основную торговлю на рынке осуществляли мигранты из Средней Азии. По словам Михайлова, их переезд может помочь решить несколько проблем, с которыми сталкивались местные жители. Он рассказал о ночном шуме от работающих рефрижераторов, загруженных дорогах и нелегальных ярмарках, кафе и хостелах вокруг рынка, которые теперь могут сократиться.
Причины массового ухода предпринимателей с рынка пока остаются неясными. Однако Михаил Михайлов считает, что этому способствовали усиленные проверки и внимание к работе рынка. Он добавил, что торговцы начали чувствовать себя некомфортно из-за введения порядка и ограничений.
Кроме того, он упомянул возможное влияние визита представителя Узбекистана, который говорил о создании централизованных поставок продукции в Сибирь.
Тем временем руководство Хилокского рынка находится в панике и не может найти замену уезжающим торговцам. На данный момент от администрации Хилокского рынка не поступило официальных комментариев по данной ситуации. Редакция Сиб.фм обратилась за комментарием к директору рынка, но ответа пока не получено.