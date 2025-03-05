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Жителям Башкирии бесплатно предоставят 35 земельных участков

Участки в Буздякском районе раздадут бесплатно жителям Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии планируют бесплатно предоставить льготным категориям граждан 35 земельных участков. Они располагаются в селах Буздяк и Старый Буздяк. Соответствующей извещение появилась на сайте Минземимущества республики.

Как следует из документа, площади участков варьируются от 907 до 1250 квадратных метров: два расположены в Буздяке — административном центре района, остальные 33 в селе Старый Буздяк.

Бесплатно получить указанные земли смогут те, кто состоит на учете как нуждающийся, молодые или неполные семьи до 35 лет, родители с тремя и более детьми либо ребенком-инвалидом, а также военнослужащие и члены семей участников специальной военной операции.

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