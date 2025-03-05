Жители Хабаровского края выберут территории для благоустройства

— Проведение всероссийского голосования является обязательным условием участия в федеральном проекте. И ежегодно мы наблюдаем увеличение числа его участников. Если в 2022 году их было 78,9 тысяч человек, то в 2024 году уже 143 тысячи. В этом году работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 50 муниципалитетах запланировано обновить 78 общественных пространств на сумму 365 млн рублей, из них 354 млн регион получил из федерального бюджета. Все территории, подлежащие благоустройству, были определены гражданами на Всероссийском голосовании в 2024 году, — рассказали в краевом минЖКХ.