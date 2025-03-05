Жители Хабаровского края выберут территории для благоустройства

В апреле начнётся Всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые обновят в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». До 23 марта жители Хабаровского края могут предложить свою территорию для благоустройства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старт голосованию будет дан 21 апреля, с 24 марта по 7 апреля органы местного самоуправления примут решение о том, какие территории будут выставлены на голосование. Окончательный выбор территорий для благоустройства выберут жители края.
— Проведение всероссийского голосования является обязательным условием участия в федеральном проекте. И ежегодно мы наблюдаем увеличение числа его участников. Если в 2022 году их было 78,9 тысяч человек, то в 2024 году уже 143 тысячи. В этом году работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 50 муниципалитетах запланировано обновить 78 общественных пространств на сумму 365 млн рублей, из них 354 млн регион получил из федерального бюджета. Все территории, подлежащие благоустройству, были определены гражданами на Всероссийском голосовании в 2024 году, — рассказали в краевом минЖКХ.
В рабочем поселке Ванино после сбора предложений от жителей и решения общественной комиссии для участия в конкурсе создания комфортной городской среды выбрана территория «Семейный парк».
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае было благоустроено 661 общественное пространство на общую сумму 2,4 млрд рублей, 2 млрд из которых средства федерального бюджета.