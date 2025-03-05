Парконы не дремлют: мэрия назвала самые «штрафоопасные» улицы во Владивостоке

Парконы продолжают патрулировать улицы Владивостока, фиксируя нарушения правил парковки и остановки транспорта. По итогам февраля дорожный патруль зафиксировал 2172 случая неправильной остановки машины. На основании этих данных сотрудники Госавтоинспекции вынесли более 1950 постановлений об административных правонарушениях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
«Большую часть нарушений вновь зафиксировали на улицах Пушкинской, Светланской, Семёновской и Прапорщика Комарова. Работа парконов приносит уже свои первые результаты — наблюдается снижение числа нарушений на участке Зеленый Бульвар — Нейбута, соответственно, проезд здесь стал более комфортным и безопасным», — сообщили в городском учреждении.
Всего во Владивостоке действует 16 маршрутов паркона, в том числе осуществляется контроль скоростного режима на объездной трассе Седанка — Патрокл.
Также в краевой столице тестируется программно-аппаратный комплекс «Ангел: Административная практика», который фиксирует случаи парковки автомобилей в зонах зелёных насаждений. Система до конца марта будет выявлять нарушения правил благоустройства. Кроме этого, в городе создается служба эвакуации. На первом этапе будут работать два эвакуатора, а также штраф-стоянки. Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что до конца года количество эвакуаторов увеличится до семи штук.