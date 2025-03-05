Парконы не дремлют: мэрия назвала самые «штрафоопасные» улицы во Владивостоке

Также в краевой столице тестируется программно-аппаратный комплекс «Ангел: Административная практика», который фиксирует случаи парковки автомобилей в зонах зелёных насаждений. Система до конца марта будет выявлять нарушения правил благоустройства. Кроме этого, в городе создается служба эвакуации. На первом этапе будут работать два эвакуатора, а также штраф-стоянки. Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что до конца года количество эвакуаторов увеличится до семи штук.