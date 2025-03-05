Власти Калининграда объявили о начале обработки города от клещей

В конце января стало известно, что в 2025 году МП «Чистота» потратит на акарицидную обработку территорий общего пользования 6,7 млн рублей. Обработку от клещей необходимо будет провести на площади в 5,3 млн кв. м. — на уличных газонах, в скверах и зелёных зонах, детских и спортивных площадках, вдоль береговых полос городских водоёмов. Всего в списке указано 862 адреса.