Недострои у Братской районной больницы вновь планируют выставить на продажу

Планируется, что все три объекта выставят на торги во 2−3 квартале текущего года. Это два двухэтажных здания площадью чуть больше 1,6 тысяч квадратных метров каждое. Вместе с земельными участками, на которых они расположены, каждое из зданий планируется продать примерно за 10,6 миллионов рублей. Одноэтажный недострой, расположенный рядом с ними, площадью около 490 квадратных метров власти района намерены реализовать примерно за 4,2 миллиона рублей вместе с земельным участком. Степень готовности зданий оценивается в 50−56%.