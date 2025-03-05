Недострои у Братской районной больницы вновь планируют выставить на продажу

Планируется, что все три объекта выставят на торги во 2−3 квартале текущего года. Это два двухэтажных здания площадью чуть больше 1,6 тысяч квадратных метров каждое. Вместе с земельными участками, на которых они расположены, каждое из зданий планируется продать примерно за 10,6 миллионов рублей. Одноэтажный недострой, расположенный рядом с ними, площадью около 490 квадратных метров власти района намерены реализовать примерно за 4,2 миллиона рублей вместе с земельным участком. Степень готовности зданий оценивается в 50−56%.
В своё время предполагалось, что строящиеся здания станут корпусами районной больницы: возможно, инфекционным, родильным отделениями и моргом. Но стройку заморозили ещё в середине 90-х годов прошлого столетия из-за недостатка финансирования. Впоследствии неоднократно поднимался вопрос о достройке зданий, но всякий раз такие предложения власти оценивали как нецелесообразные.
На протяжении последних нескольких лет администрация Братского района пыталась продать объекты незавершенного строительства по улице Курчатова. Но желающих приобрести недострои так и не нашлось.