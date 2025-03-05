Проект модернизации Новочеркасской ГРЭС успешно прошел госэкспертизу

Проект модернизации Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области успешно прошел государственную экспертизу. Положительное решение утвердили 3 марта 2025 года, тогда же информацию внесли в реестр. Об этом сообщает портал ГИС ЕГРЗ.
Известно, что документацию и результаты инженерных изысканий подготовили специалисты трех организаций: ООО «ГЭХ Системы контроля» (Москва), АО «Институт Теплоэлектропроект» (Москва) и АО «СевКавТИСИЗ» (Краснодар).
Реализацией проекта займется ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»), базирующаяся в Ставропольском крае. Работы включают строительство и модернизацию объектов станции.
Ранее сообщалось, что планируемые работы на Новочеркасской ГРЭС могут сдвинуть на два года. Четыре энергоблока собираются заменить парогазовыми установками.