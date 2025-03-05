Ситуация на границе: очереди на въезд в ЕС продолжают расти

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Очереди из транспортных средств в пунктах пропуска на границе Беларуси и Европейского союза продолжают расти, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.
«За сутки очередь грузовиков, ожидающих въезда в Евросоюз, увеличилась до 800 единиц», — сказали в ГПК.
Там также отметили, что меньше всего фур за последние 24 часа проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»): литовские контрольные службы оформили только 19% транспорта от нормы.
В настоящее время самым загруженным маршрутом в ЕС является путь через литовский «Шальчининкай» («Бенякони»): там, по состоянию на утро 5 марта, в очереди стоят 340 фур.
За сутки перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») число ожидающих въезда на сопредельную территорию легковушек увеличилось до 400 авто.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.