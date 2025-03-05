Жители Новосибирска готовы потратить 8600 рублей на подарки и цветы к 8 марта

Затраты жителей Новосибирска на подарки и цветы к 8 марта за год выросли на 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого порталом SuperJob.
Так, в 2025 году горожане намерены потратить на подарки 4800 рублей и 3800 рублей на цветы. В прошлом году суммы составляли 4000 рублей и 3500 рублей соответственно.
Примечательно, что в этом году планируют делать подарки 63% опрошенных мужчин и 59% женщин. Представители сильного пола, как правило, готовят презенты супругам (37%), а женщины — мамам (38%). По 3% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.
Лидерами по расходам к 8 марта оказались москвичи: 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. Жители северной столицы на втором месте: 6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. На третьем месте — жители Красноярска (5900 и 4800 рублей соответственно).
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в магазинах Новосибирска цветы к 8 марта подорожали на 50% за год.