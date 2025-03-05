Жители Новосибирска готовы потратить 8600 рублей на подарки и цветы к 8 марта

Лидерами по расходам к 8 марта оказались москвичи: 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. Жители северной столицы на втором месте: 6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. На третьем месте — жители Красноярска (5900 и 4800 рублей соответственно).