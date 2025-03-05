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Женщины-машинисты пока не работают в метро Нижнего Новгорода

Ситуация может измениться после появления новых станций.

Женщины-машинисты пока не работают в нижегородской подземке. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Как стало известно, в московском метро трудятся около 100 представительниц прекрасного пола, в питерском — 10, в самарском — 1. В Нижнем Новгороде пока нет женщин, управляющих поездами под землей.

«Уже несколько лет профессия машиниста поезда исключена из перечня вредных для здоровья, и у каждой дамы есть шанс “увидеть свет в конце тоннеля”, — говорится в сообщении.

Представители нижегородского метро надеются, что появление новых станций и составов привлечет девушек-машинистов.

Ранее мы писали, что две объездные дороги появятся у стройплощадки метро на улице Родионова.