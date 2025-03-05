Женщины-машинисты пока не работают в метро Нижнего Новгорода

Женщины-машинисты пока не работают в нижегородской подземке. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Как стало известно, в московском метро трудятся около 100 представительниц прекрасного пола, в питерском — 10, в самарском — 1. В Нижнем Новгороде пока нет женщин, управляющих поездами под землей.
«Уже несколько лет профессия машиниста поезда исключена из перечня вредных для здоровья, и у каждой дамы есть шанс “увидеть свет в конце тоннеля”, — говорится в сообщении.
Представители нижегородского метро надеются, что появление новых станций и составов привлечет девушек-машинистов.
Ранее мы писали, что две объездные дороги появятся у стройплощадки метро на улице Родионова.