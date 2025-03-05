«Наши операторы быстро и профессионально оформят ваше обращение и передадут его в выбранное вами лечебное учреждение для записи на консультацию или вызова врача на дом», — сообщили в учреждении.
Также отмечается, что номер работает круглосуточно и без выходных.
В Омске запустили единый номер для записи к врачу и вызова на дом
БУ Омской области «Безопасный регион» в среду, 5 марта 2025 года, сообщило о запуске услуги записи на прием к врачу и вызова врача на дом. Для этого омичам нужно позвонить на один короткий номер 122 (доб. 0), после чего абонента моментально соединят со специалистами службы 122.
«Наши операторы быстро и профессионально оформят ваше обращение и передадут его в выбранное вами лечебное учреждение для записи на консультацию или вызова врача на дом», — сообщили в учреждении.