В Минске сотрудники МЧС спасли двоих взрослых и детей при пожаре в многоэтажке

Также сообщается, что над горящей квартирой спасатели с помощью масок вывели из опасной зоны четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Они были переданы врачам для осмотра. Позднее медики скорой медицинской помощи доставили в больницу женщину и двоих детей с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения. Что касается мужчины, то он не пострадал.