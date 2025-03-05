В Минске сотрудники МЧС спасли двоих взрослых и детей при пожаре в многоэтажке. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Говорится, что 4 марта спасатели выезжали по сообщению о пожаре в квартире в девятиэтажном доме, расположенном на улице Ротмистрова, 32 в Минске. К моменту приезда МЧС, наблюдался дым из окон второго этажа второго подъезда. Выяснилось, что в однокомнатной квартире загорелось имущество на площади два квадратных метра.
«Из-за сильного задымления создалась угроза жильцам вышерасположенных квартир», — отметили в МЧС.
Также сообщается, что над горящей квартирой спасатели с помощью масок вывели из опасной зоны четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Они были переданы врачам для осмотра. Позднее медики скорой медицинской помощи доставили в больницу женщину и двоих детей с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения. Что касается мужчины, то он не пострадал.
В пресс-службе уточнили, что с вышележащих этажей были эвакуированы девять человек, они не пострадали. После того, как спасатели ликвидировали пожар, хозяйка горящей квартиры 1945 года рождения сама обратилась к врачам скорой помощи. Ее доставили в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».
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